Café langue anglais Tourcoing
Café langue anglais Tourcoing samedi 14 février 2026.
Café langue anglais
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Envie de pratiquer l’anglais dans un cadre convivial ? Come here, you’re welcome (Venez, vous êtes les bienvenus) ! (Re)découvrez la langue, l’actualité ainsi que la culture du monde anglophone et laissez-vous transporter au fil des conversations tout en pratiquant votre anglais quel que soit votre niveau. Tout ça… animé par une wonderful (merveilleuse) animatrice britannique.
Inscriptions à partir du 24 janvier.
Envie de pratiquer l’anglais dans un cadre convivial ? Come here, you’re welcome (Venez, vous êtes les bienvenus) ! (Re)découvrez la langue, l’actualité ainsi que la culture du monde anglophone et laissez-vous transporter au fil des conversations tout en pratiquant votre anglais quel que soit votre niveau. Tout ça… animé par une wonderful (merveilleuse) animatrice britannique.
Inscriptions à partir du 24 janvier. .
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to practice English in a friendly environment? Come here, you’re welcome! (Re)discover the language, news and culture of the English-speaking world, and let the conversation carry you along as you practice your English, whatever your level. All this… led by a wonderful British presenter.
Registration from January 24.
L’événement Café langue anglais Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme