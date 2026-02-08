Café langue anglais Tourcoing

Café langue anglais

Envie de pratiquer l’anglais dans un cadre convivial ? Come here, you’re welcome (Venez, vous êtes les bienvenus) ! (Re)découvrez la langue, l’actualité ainsi que la culture du monde anglophone et laissez-vous transporter au fil des conversations tout en pratiquant votre anglais quel que soit votre niveau. Tout ça… animé par une wonderful (merveilleuse) animatrice britannique.

Inscriptions à partir du 14 février.

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

Want to practice English in a friendly environment? Come here, you’re welcome! (Re)discover the language, news and culture of the English-speaking world, and let the conversation carry you along as you practice your English, whatever your level. All this… led by a wonderful British presenter.

Registration from February 14.

