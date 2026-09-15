Café Langue des Signes Douzillac
mardi 15 septembre 2026 · Douzillac
Informations pratiques
Douzillac
Café Langue des Signes
Douzillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Viens t’initier à la langue des signes avec Wilfried Pamart (association SEM 24-47) et laisse-toi embarquer dans un univers où chaque geste devient une vraie super puissance !
18h-19h, 6 rue Les Granges.
Gratuit. Sur inscription.
IsleCo 05 53 82 59 09 .
Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 contact@isleco.fr
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English : Café Langue des Signes
L’événement Café Langue des Signes Douzillac a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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