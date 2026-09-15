Informations pratiques

Douzillac

Café Langue des Signes

Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Viens t’initier à la langue des signes avec Wilfried Pamart (association SEM 24-47) et laisse-toi embarquer dans un univers où chaque geste devient une vraie super puissance !

18h-19h, 6 rue Les Granges.

Gratuit. Sur inscription.

IsleCo 05 53 82 59 09 .

Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 contact@isleco.fr

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English : Café Langue des Signes

L’événement Café Langue des Signes Douzillac a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord