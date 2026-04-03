Café langue français langue étrangère (FLE), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Café langue français langue étrangère (FLE) Vendredi 3 avril, 14h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T14:30:00+02:00 – 2026-04-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T14:30:00+02:00 – 2026-04-03T15:30:00+02:00

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Vous apprenez le français ? Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez mieux le maîtriser ? Venez discuter et échanger avec d’autres personnes autour d’un café.

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