Café langue français langue étrangère (FLE) Tourcoing
Café langue français langue étrangère (FLE)
27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2026-03-06 14:30:00
fin : 2026-03-06 15:30:00
Date(s) :
2026-03-06
REPORTÉ AU [20 MARS](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/cafe-langue-francais-langue-etrangere-fle-6719732?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event).
Merci de votre compréhension.
27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr
English :
POSTPONED TO [MARCH 20](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/cafe-langue-francais-langue-etrangere-fle-6719732?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event).
Thank you for your understanding.
