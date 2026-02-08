Café langue néerlandais Tourcoing

Café langue néerlandais

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Hallo ! Fiets, tulpen, dank u wel…* Vous voulez discuter et échanger en néerlandais ? Le café langue est fait pour vous ! Dans une ambiance conviviale, (re)découvrez la langue et toute la culture néerlandaise. En compagnie d’un animateur néerlandais, laissez vous transporter au fil des conversations et pratiquez votre néerlandais quel que soit votre niveau.

*Intéressé(e) par la traduction ? Bonjour, vélo, tulipe, merci… que des mots que vous entendrez lors de notre café langue.

Hallo ! Fiets, tulpen, dank u wel…* Vous voulez discuter et échanger en néerlandais ? Le café langue est fait pour vous ! Dans une ambiance conviviale, (re)découvrez la langue et toute la culture néerlandaise. En compagnie d'un animateur néerlandais, laissez vous transporter au fil des conversations et pratiquez votre néerlandais quel que soit votre niveau.

*Intéressé(e) par la traduction ? Bonjour, vélo, tulipe, merci… que des mots que vous entendrez lors de notre café langue.

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

Hallo! Fiets, tulpen, dank u wel…* Want to chat and exchange ideas in Dutch? The language café is for you! In a friendly atmosphere, (re)discover the Dutch language and culture. Accompanied by a Dutch facilitator, let yourself be carried away by conversations and practice your Dutch, whatever your level.

*Interested in translation? Bonjour, vélo, tulipe, merci… these are just some of the words you’ll hear at our language café.

