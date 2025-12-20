Café langues au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne

Café langues au Temps de Vivre

Allez, c’est l’occasion de s’y remettre, juste pour dérouiller et reprendre plaisir à converser dans une autre langue. Ce sera en anglais ce vendredi là.

Moment en toute convivialité et en toute simplicité, venez sans vos complexes ou avec l’envie d’en rire!

Mais ne convient pas aux personnes souhaitant apprendre la langue, c’est un moment d’échanges, d’amélioration mais pas d’apprentissage.

Possibilité d’amener à manger (encore mieux des spécialités du pays!) à partager…

Chaque 2ème vendredi du mois, rendez-vous dans la véranda du Temps de Vivre. .

