Café Langues Médiathèque Castagnéra Talence

Café Langues Samedi 15 novembre, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur réservation (réservés aux adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T15:30:00 – 2025-11-15T17:30:00

Fin : 2025-11-15T15:30:00 – 2025-11-15T17:30:00

À chaque rendez-vous, quatre volontaires de la MEBA (Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine) animent la conversation, en allemand, anglais, espagnol et italien.

Pas besoin d’être bilingue! Tous les locuteurs, débutants ou confirmés, sont bienvenus, pourvu qu’ils soient motivés.Une seule règle autour de chaque table : pas un mot en français !

*En partenariat avec la Maison de l’Europe de Bordeaux

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556847890 »}]

Partageons un moment convivial autour d’un café et d’une langue étrangère. langues étrangères allemand