Café langues, Médiathèque Castagnéra, Talence

Café langues Samedi 30 mai, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

À chaque rendez-vous, quatre groupes de langue sont proposés : allemand, anglais, espagnol ou italien. Pour chaque table, un volontaire de la MEBA sera présent pour animer la conversation dans sa langue maternelle. Parler un peu la langue demandée peut suffire pour se débrouiller, pas besoin d’être bilingue, alors n’hésitez pas à venir partager ce moment avec nous.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]

Une seule règle : pas un mot en français ! conversations langues