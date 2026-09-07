Café langues, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Café langues 19 septembre – 12 décembre, certains samedis Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00

Que vous soyez débutant ou confirmé, venez discuter dans la langue de votre choix et rencontrer de nouvelles personnes (autour d’un café).

Tout public, à partir de 15 ans

Contact: Zina Fentazi/zfentazi@ville-roubaix.fr/03.20.66.45.00

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:zfentazi@ville-roubaix.fr »}]

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