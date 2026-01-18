Café langues La Fabrik Périgueux
Café langues La Fabrik Périgueux mardi 20 janvier 2026.
Café langues
La Fabrik 20 Place du Marché au Bois Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
☕️ Un groupe motivé propose des rencontres linguistiques tous niveaux !!!
Ambiance détendue et animations garanties !
+ d'infos cafe.languespx@gmail.com
English : Café langues
