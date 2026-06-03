Café Latino-Américain La guerre des pâtisseries & les différences culturelles France/Mexique Médiathèque pôle culturel Les Mains d’Or Giberville

Giberville

Café Latino-Américain La guerre des pâtisseries & les différences culturelles France/Mexique

Médiathèque pôle culturel Les Mains d’Or 15 bis rue Pasteur Giberville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Café thématique autour de la La guerre des pâtisseries , qui fut le point de départ d’une guerre entre la France et le Mexique en 1838. Maria Fernanda, une habitante passionnée par sa culture mexicaine, nous fera partager aussi quelques différences culturelles entre la France et le Mexique.

Café thématique autour de la La guerre des pâtisseries , qui fut le point de départ d’une guerre entre la France et le Mexique en 1838. Maria Fernanda, une habitante passionnée par sa culture mexicaine, nous fera partager aussi quelques différences culturelles entre la France et le Mexique. Chaque participant est invité à apporter un gâteau à partager en référence à la guerre des pâtisseries.

Gratuit Places limitées Réservations à la médiathèque de Giberville. .

Médiathèque pôle culturel Les Mains d’Or 15 bis rue Pasteur Giberville 14730 Calvados Normandie +33 2 31 72 07 95 culture@giberville.fr

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English : Café Latino-Américain La guerre des pâtisseries & les différences culturelles France/Mexique

A themed café on the subject of The Pastry War , which was the starting point of a war between France and Mexico in 1838. Maria Fernanda, a local woman with a passion for her Mexican culture, will also share some of the cultural differences between France and Mexico.

L’événement Café Latino-Américain La guerre des pâtisseries & les différences culturelles France/Mexique Giberville a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Caen la Mer