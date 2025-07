Café l’Aurélie | Concert Ardade Le bourg Pébrac

Café l’Aurélie | Concert Ardade Le bourg Pébrac samedi 12 juillet 2025.

Café l’Aurélie | Concert Ardade

Début : Vendredi 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Concert du quatuor « Ardade », chants en occitan et français, au Café l’Aurélie à Pébrac. Gratuit, sans réservation avec bar & restauration sur place.

Le bourg Café L’Aurélie (Association) Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes fanny.monsonis@gmail.com

English :

Concert by the « Ardade » quartet, singing in Occitan and French, at Café l’Aurélie in Pébrac. Free, no reservation required, with bar & catering on site.

German :

Konzert des Quartetts « Ardade », Gesänge auf Okzitanisch und Französisch, im Café l’Aurélie in Pébrac. Kostenlos, ohne Reservierung mit Bar & Essen vor Ort.

Italiano :

Concerto del quartetto « Ardade », canzoni in occitano e francese, al Café l’Aurélie di Pébrac. Gratuito, senza prenotazione, con bar e ristorante in loco.

Espanol :

Concierto del cuarteto « Ardade », canciones en occitano y francés, en el Café l’Aurélie de Pébrac. Gratuito, sin reserva previa, con bar y restaurante in situ.

