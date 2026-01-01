Café l’Aurélie | L’After Noël Le bourg Pébrac

Café l’Aurélie | L’After Noël

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Le Café l’Aurélie organise un After Noël avec la Bou’Boulangerie de Chanteuges pour une dégustation de bûche gratuite à partir de 19h.

Le bourg Café L’Aurélie (Association) Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes fanny.monsonis@gmail.com

English :

Café l’Aurélie is organizing an After Noël with Bou’Boulangerie de Chanteuges for a free log tasting from 7pm.

