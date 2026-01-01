Café l’Aurélie | L’After Noël Le bourg Pébrac
Le bourg Café L’Aurélie (Association) Pébrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Le Café l’Aurélie organise un After Noël avec la Bou’Boulangerie de Chanteuges pour une dégustation de bûche gratuite à partir de 19h.
.
Le bourg Café L’Aurélie (Association) Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes fanny.monsonis@gmail.com
English :
Café l’Aurélie is organizing an After Noël with Bou’Boulangerie de Chanteuges for a free log tasting from 7pm.
