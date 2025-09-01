Café Le Baryton programme du mois Café Le Baryton Lanton
Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton Gironde
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-30
2025-09-01
Le Café Le Baryton qui a ouvert ses portes en été 2008 est un lieu de rencontre, pour les artistes et tous ceux qui le fréquentent. Vous êtes les bienvenus pour participer à ces moments culturels et conviviaux.
Le projet du café Le Baryton est de développer le lien social et l’accès de tous à la culture, favoriser l’expression des artistes de la région principalement, et participer ainsi à l’animation socio-culturelle du Nord-Bassin.
Son programme constamment renouvelé comprend des concerts de style musical varié, du théâtre ou de la poésie chaque vendredi et samedi soir.
Programme disponible sur https://www.cafelebaryton.com/ .
