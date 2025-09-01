Café Le Baryton programme du mois Café Le Baryton Lanton

Café Le Baryton programme du mois Café Le Baryton Lanton lundi 1 septembre 2025.

Café Le Baryton programme du mois

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-01

Le Café Le Baryton qui a ouvert ses portes en été 2008 est un lieu de rencontre, pour les artistes et tous ceux qui le fréquentent. Vous êtes les bienvenus pour participer à ces moments culturels et conviviaux.

Le projet du café Le Baryton est de développer le lien social et l’accès de tous à la culture, favoriser l’expression des artistes de la région principalement, et participer ainsi à l’animation socio-culturelle du Nord-Bassin.

Son programme constamment renouvelé comprend des concerts de style musical varié, du théâtre ou de la poésie chaque vendredi et samedi soir.

Programme disponible sur https://www.cafelebaryton.com/ .

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 51 95 84

English : Café Le Baryton programme du mois

German : Café Le Baryton programme du mois

Italiano :

Espanol : Café Le Baryton programme du mois

L’événement Café Le Baryton programme du mois Lanton a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Coeur Bassin