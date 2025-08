CAFÉ LE POT AUX ROSES BO & THE SOX (RYTHM’N’BLUES) CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

CAFÉ LE POT AUX ROSES BO & THE SOX (RYTHM’N’BLUES) CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 30 août 2025.

CAFÉ LE POT AUX ROSES 6 Rue Carrère d’Argut Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Début : 2025-08-30 20:30:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Café le Pot aux Roses Bo & The Sox (Rythm’N’Blues)

Rock N rolle des années 40’s et 50’s. On va pousser les meubles et rouler les tapis !

L’ association Midnite Blue, après l’école de musique, après le Festival de Jazz & Gospel, ouvre enfin le Café le “Pot Aux Roses”: un lieu de rencontre, de convivialité et, vous l’aurez deviné, de musique et cela toute l’année. .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 6 Rue Carrère d’Argut Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com

