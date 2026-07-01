Café Lecteurs, Bibliothèque à Vannes sur Cosson, Vannes-sur-Cosson

Informations pratiques

Café Lecteurs Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque à Vannes sur Cosson Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Café lecteurs spécial Prix Val de Sully

Les bibliothécaires présenteront la sélection des 6 bandes dessinées proposées pour le prix du val de sully.

Venez les découvrir ou bien en parler si vous les avez lues

Bibliothèque à Vannes sur Cosson Rue Bagatelle 45510 Vannes-sur-Cosson Vannes-sur-Cosson 45510 Loiret Centre-Val de Loire 02 85 29 02 35 https://mediatheques.valdesully.fr/

Biblis en folie 2026

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