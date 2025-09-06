Café lecture à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Café lecture à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac samedi 6 septembre 2025.

Café lecture à la Maison du Père Castor

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez participer au café-lecture un samedi par mois. Venez échanger sur vos livres coups de coeur, ou simplement découvrir les lectures des autres participants, dans une ambiance conviviale. .

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

English : Café lecture à la Maison du Père Castor

German : Café lecture à la Maison du Père Castor

Italiano :

Espanol :

L’événement Café lecture à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne