Café lecture à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac
Café lecture à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac samedi 6 septembre 2025.
Café lecture à la Maison du Père Castor
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Venez participer au café-lecture un samedi par mois. Venez échanger sur vos livres coups de coeur, ou simplement découvrir les lectures des autres participants, dans une ambiance conviviale. .
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr
English : Café lecture à la Maison du Père Castor
German : Café lecture à la Maison du Père Castor
Italiano :
Espanol :
L’événement Café lecture à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne