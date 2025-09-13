Café Lecture à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue

Café Lecture à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue samedi 13 septembre 2025.

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-10-11 2025-11-08 2025-12-06

La Médiathèque de Villefranche vous convie à partager un petit café littéraire.

De 10h à 12h à la Manufacture, les samedis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin, venez échanger et partager vos coups de cœur littéraires autour d’un café. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45

English :

The Médiathèque de Villefranche invites you to share a literary café.

German :

Die Mediathek von Villefranche lädt Sie zu einem kleinen Literaturcafé ein.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Villefranche vi invita a condividere un caffè letterario.

Espanol :

La biblioteca multimedia de Villefranche le invita a compartir un café literario.

