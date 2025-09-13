Café Lecture à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue
Café Lecture à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue samedi 13 septembre 2025.
Café Lecture à la Manufacture
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13 2025-10-11 2025-11-08 2025-12-06
La Médiathèque de Villefranche vous convie à partager un petit café littéraire.
De 10h à 12h à la Manufacture, les samedis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin, venez échanger et partager vos coups de cœur littéraires autour d’un café. .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45
English :
The Médiathèque de Villefranche invites you to share a literary café.
German :
Die Mediathek von Villefranche lädt Sie zu einem kleinen Literaturcafé ein.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Villefranche vi invita a condividere un caffè letterario.
Espanol :
La biblioteca multimedia de Villefranche le invita a compartir un café literario.
L’événement Café Lecture à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)