Café lecture à la médiathèque de TRUN ! Rue Vital Lenormand Argentan

Café lecture à la médiathèque de TRUN !

Rue Vital Lenormand Médiathèque Stéphane Hessel Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 17:30:00

fin : 2025-11-05 19:00:00

Date(s) :

2025-11-05

À la médiathèque de Trun, venez découvrir ou partager vos coups de coeur !

Usagers du réseau des médiathèques, simples amateurs ou curieux, vous êtes également invités à échanger lors de cette rencontre sur les livres que vous avez lus. sans inscription ouvert à tous. .

Rue Vital Lenormand Médiathèque Stéphane Hessel Argentan 61600 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

