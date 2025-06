Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées ! Rue Vital Lenormand Argentan 5 juillet 2025 14:00

Orne

Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées ! Rue Vital Lenormand Médiathèque Stéphane Hessel Argentan Orne

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 15:00:00

2025-07-05

À la médiathèque, venez découvrir ou partager vos coups de coeur !

Usagers du réseau des médiathèques, simples amateurs ou curieux, vous êtes également invités à échanger lors de cette rencontre sur les livres que vous avez lus. sans inscription ouvert à tous.

Rue Vital Lenormand Médiathèque Stéphane Hessel

Argentan 61600 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

English : Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées !

Come and discover or share your favorite books at the media library!

Whether you’re a user of the media library network, a book lover or just curious, you’re invited to share your favorite books at this meeting. No registration required.

German :

In der Mediathek können Sie Ihre Favoriten entdecken oder mit anderen teilen!

Nutzer des Mediathekennetzes, einfache Liebhaber oder Neugierige, Sie sind ebenfalls eingeladen, sich bei diesem Treffen über die Bücher, die Sie gelesen haben, auszutauschen. ohne Anmeldung offen für alle.

Italiano :

Venite a scoprire o a condividere i vostri libri preferiti alla biblioteca multimediale!

Se sei un utente della rete della mediateca, un amante dei libri o un semplice curioso, sei invitato anche a venire a parlare dei libri che hai letto. Non è richiesta alcuna registrazione, è aperto a tutti.

Espanol :

Venga a descubrir o compartir sus libros favoritos en la mediateca

Tanto si eres usuario de la red de mediatecas, amante de los libros o simple curioso, también estás invitado a venir y hablar de los libros que has leído. No es necesario inscribirse, está abierto a todos.

L’événement Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées ! Argentan a été mis à jour le 2025-06-18 par Argentan Intercom