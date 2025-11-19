Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées mediatheque Écouché-les-Vallées
Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées mediatheque Écouché-les-Vallées samedi 31 janvier 2026.
Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées
mediatheque 27 avenue Général Leclerc Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 15:00:00
Date(s) :
2026-01-31
À la médiathèque, venez découvrir ou partager vos coups de coeur !
Usagers du réseau des médiathèques, simples amateurs ou curieux, vous êtes également invités à échanger lors de cette rencontre sur les livres que vous avez lus. sans inscription ouvert à tous. .
mediatheque 27 avenue Général Leclerc Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
English : Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2025-11-19 par Terres d’Argentan Intercom