Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées mediatheque Écouché-les-Vallées

Café lecture à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées

mediatheque 27 avenue Général Leclerc Écouché-les-Vallées Orne

À la médiathèque, venez découvrir ou partager vos coups de coeur !

Usagers du réseau des médiathèques, simples amateurs ou curieux, vous êtes également invités à échanger lors de cette rencontre sur les livres que vous avez lus. sans inscription ouvert à tous. .

mediatheque 27 avenue Général Leclerc Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

