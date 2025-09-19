Café lecture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Meymac

Café lecture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Meymac vendredi 19 septembre 2025.

Café lecture à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 6 Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19 2025-10-03

Vous avez eu un véritable coup de coeur pour un roman, un film ou un album ? Venez échanger, partager ou simplement écouter lors d’un temps convivial et chaleureux autour d’un café ou d’un thé.

Gratuit Tout public .

Médiathèque Intercommunale 6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

English : Café lecture à la médiathèque

German : Café lecture à la médiathèque

Italiano :

Espanol : Café lecture à la médiathèque

L’événement Café lecture à la médiathèque Meymac a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze