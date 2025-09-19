Café lecture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Meymac
Café lecture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Meymac vendredi 19 septembre 2025.
Café lecture à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 6 Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19 2025-10-03
Vous avez eu un véritable coup de coeur pour un roman, un film ou un album ? Venez échanger, partager ou simplement écouter lors d’un temps convivial et chaleureux autour d’un café ou d’un thé.
Gratuit Tout public .
Médiathèque Intercommunale 6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
English : Café lecture à la médiathèque
German : Café lecture à la médiathèque
Italiano :
Espanol : Café lecture à la médiathèque
L’événement Café lecture à la médiathèque Meymac a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze