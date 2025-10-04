Café Lecture à Lamballe Bibliothèque De Lamballe Lamballe-Armor
Café Lecture à Lamballe Bibliothèque De Lamballe Lamballe-Armor samedi 4 octobre 2025.
Café Lecture à Lamballe Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque De Lamballe Côtes d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00
Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00
Venez partager vos derniers coups de cœur et repartir avec de nouvelles idées de lecture !
Bibliothèque De Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust 22400 Lamballe-Armor Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes d’Armor Bretagne 0296501368 https://bibliotheque.lamballe-armor.bzh/
Venez partager vos derniers coups de cœur et repartir avec de nouvelles idées de lecture !
pixabay