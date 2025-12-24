Café lecture, Bibliothèque Argentonnay
Café lecture, Bibliothèque Argentonnay samedi 31 janvier 2026.
Café lecture
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31 2026-04-25
Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matières de lecture.
Publics ados et adultes, réservation conseillé. .
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café lecture
L’événement Café lecture Argentonnay a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Bocage Bressuirais