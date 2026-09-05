Café lecture Bibliothèque Argentonnay

Informations pratiques

Argentonnay

Café lecture

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Moment d’échanges en toute convivialité pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.

Publics ados et adultes, sur réservation. .

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Bocage Bressuirais