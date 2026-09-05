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AGENDA · Argentonnay

Café lecture Bibliothèque Argentonnay

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque · Argentonnay

Café lecture Bibliothèque Argentonnay

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
3 Bis rue des Douves
Ville
79150 Argentonnay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Argentonnay

Café lecture

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Moment d’échanges en toute convivialité pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.
Publics ados et adultes, sur réservation.   .

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46  bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Bocage Bressuirais

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