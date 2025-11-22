Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café lecture avec la librairie Page et Plume Nantiat

Place de l’Eglise Nantiat Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-11-22
Aurélie et Sébastien de la librairie Page et Plume seront à Nantiat pour vous présenter leurs coups de cœur de la rentrée littéraire 2025. En plus de l’habituel livret, un petit cadeau sera offert à tous les participants… mais chut, c’est une surprise !   .

Place de l’Eglise Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 33 11  apostrophe@elan87.fr

