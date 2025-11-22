Café lecture avec la librairie Page et Plume Nantiat

Café lecture avec la librairie Page et Plume

Place de l’Eglise Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Aurélie et Sébastien de la librairie Page et Plume seront à Nantiat pour vous présenter leurs coups de cœur de la rentrée littéraire 2025. En plus de l’habituel livret, un petit cadeau sera offert à tous les participants… mais chut, c’est une surprise ! .

Place de l’Eglise Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 33 11 apostrophe@elan87.fr

