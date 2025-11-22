Café lecture avec la librairie Page et Plume Nantiat
Café lecture avec la librairie Page et Plume Nantiat samedi 22 novembre 2025.
Café lecture avec la librairie Page et Plume
Place de l’Eglise Nantiat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Aurélie et Sébastien de la librairie Page et Plume seront à Nantiat pour vous présenter leurs coups de cœur de la rentrée littéraire 2025. En plus de l’habituel livret, un petit cadeau sera offert à tous les participants… mais chut, c’est une surprise ! .
Place de l’Eglise Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 33 11 apostrophe@elan87.fr
English : Café lecture avec la librairie Page et Plume
German : Café lecture avec la librairie Page et Plume
Italiano :
Espanol : Café lecture avec la librairie Page et Plume
L’événement Café lecture avec la librairie Page et Plume Nantiat a été mis à jour le 2025-11-06 par SPL Terres de Limousin