Café-lecture avec les résidents Villers-Cotterêts

Le Tartuffe, L’Avare, Le Malade imaginaire, le Misanthrope, Les Femmes savantes l’auteur tunisien Dhia Bousselmi explore ces cinq textes majeurs de Molière traduits en dialecte tunisien. Ralph Doumit, auteur libanais, invite de son côté à suivre les aventures du petit Otto sur les traces des oiseaux-éléphants, créatures légendaires disparues depuis longtemps… à moins qu’elles ne soient toujours cachées quelque part ?

Dhia Bousselmi la traduction des grandes œuvres de la littérature française en tunisien

Après L’Étranger d’Albert Camus et Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, Dhia Bousselmi entre en résidence à la Cité pour traduire cinq pièces de Molière vers le dialecte tunisien Le Tartuffe, L’Avare, Le Malade Imaginaire, Le Misanthrope et Les Femmes Savantes.

La traduction des textes de Molière vers le dialecte tunisien représente une continuité dans un projet global de vulgarisation et de transmission des grandes œuvres de la littérature française mené par Dhia Bousselmi. L’auteur a déjà publié L’Étranger (Leghrib) et Le Petit Prince (El-Emir El-Saghroun) chez la maison d’édition Pop Libris. Cette fois encore, les textes de Molière seront publiés chez le même éditeur.

Après Camus et Saint-Exupéry, il est temps d’explorer le monde de Molière et de l’amener dans la langue tunisienne, les traductions en arabe classique étant souvent délaissées par les jeunes. C’est pour l’auteur une occasion de montrer que les grandes œuvres de la littérature française sont accessibles en tunisien et de permettre aux acteurs tunisiens de travailler sur des pièces de théâtre sans l’obstacle de la langue.

Ralph Doumit, Les aventures d’Otto Tome 2 Le dernier oiseau-éléphant

Lorsqu’il était enfant, ses parents racontaient à Otto l’histoire des Oiseaux-Éléphants qui vivaient dans la région du Pays Chaud il y a longtemps. Les oiseaux-éléphant, lui disait-on, ont disparu depuis belle lurette. Le souvenir lointain de leur existence le fascinait. Il rêvait de ces êtres à la fois proches de lui (ce sont des oiseaux) mais si différents (ils sont de très grande taille). Il les dessinait souvent.

Or un jour, lors de ses jeux d’enfants avec ses amis du pays chaud, il avait lancé une bouteille à la mer contenant un dessin qu’il avait fait, représentant l’un de ces oiseaux-éléphants. Aujourd’hui, et alors qu’il est installé en ville, qu’il a noué un lien fort avec Ivika, suite aux péripéties du Tome 1, il reçoit une lettre de ses amis du Pays Chaud. Ces derniers lui apprennent que, des années plus tard, ils ont retrouvé, revenue sur la plage, la bouteille qu’il avait jetée à la mer dans leur enfance. Ils lui annoncent que son dessin y est encore mais qu’il est complété ! Autour du personnage d’oiseau-éléphant qu’il avait dessiné, est désormais ajouté un décor de la végétation et un massif montagneux dont la forme très reconnaissable ne trompe pas. Il s’agit d’une représentation d’une île, située au large du pays chaud.

Otto en est certain quelqu’un essaye de le guider sur cette île sur les traces des oiseaux-éléphants. Et si les oiseaux-éléphants existaient toujours et que c’était justement l’un d’eux qui lui indiquait où le trouver ? .

English :

Le Tartuffe, L’Avare, Le Malade imaginaire: Tunisian author Dhia Bousselmi explores these 5 major texts by Molière translated into Tunisian. Lebanese author Ralph Doumit invites little Otto to follow in the footsteps of elephant birds, legendary creatures that have long since disappeared?

