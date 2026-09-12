Café Lecture Bibliothèque de Lamballe Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque de Lamballe · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Café Lecture Bibliothèque de Lamballe
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La bibliothèque vous invite à un moment de convivialité et de partage autour des livres !
Venez découvrir notre Café lecture, une rendez-vous chaleureux pour les amoureux des mots, les curieux de nouvelles lectures, ou tout simplement ceux qui souhaitent échanger autour d’un bon café ou d’un thé. .
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31
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English :
L’événement Café Lecture Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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