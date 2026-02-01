Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor

Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Chacun, chacune vient pour partager ses critiques d’une de ses dernières lectures. C’est aussi l’occasion de repartir avec des recommandations de lecture faites d’autres lecteurs. .

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor