Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 16:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

La bibliothèque vous invite à un moment de convivialité et de partage autour des livres !

Venez découvrir notre Café lecture, une rendez-vous chaleureux pour les amoureux des mots, les curieux de nouvelles lectures, ou tout simplement ceux qui souhaitent échanger autour d’un bon café ou d’un thé. .

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

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English :

L’événement Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor