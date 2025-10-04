Café lecture Bibliothèque De Saint-Michel-Et-Chanveaux Ombrée d’Anjou

Café lecture Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Saint-Michel-Et-Chanveaux Maine-et-Loire

Pour tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Bibliothèque De Saint-Michel-Et-Chanveaux 7 Place du cheval blanc 49420 Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0000000000 http://ombreedanjou.bibenligne.fr

Venez savourer un délicieux café, le tout en vous plongeant dans des lectures captivantes !

@Bibliombree