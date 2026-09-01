Café lecture bilingue Occitan / Français Librairie-Cave à vins Ô Coquin de Sort Nexon
samedi 19 septembre 2026 · Librairie-Cave à vins Ô Coquin de Sort · Nexon
Informations pratiques
Nexon
Café lecture bilingue Occitan / Français
Librairie-Cave à vins Ô Coquin de Sort 7 rue Pasteur Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nouveau rendez-vous mensuel de la librairie café – cave à vins Ô coquin de sort, à Nexon, ce café lecture bilingue Occitan (patois limousin) et Français, sera animé par Jean-Christophe Dourdet, passionné de la culture d’oc, enseignant-chercheur en linguistique et en sociolinguistique à l’Université de Poitiers et spécialiste de la langue occitane (en particulier dans son dialecte limousin). Des rencontres conviviales, ouvertes à tous, visant à faire vivre la langue d’oc à travers le partage de textes, de lectures et d’échanges, que l’on soit locuteur fluide ou simple curieux. .
Librairie-Cave à vins Ô Coquin de Sort 7 rue Pasteur Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 35 64 o-coquin-de-sort@orange.fr
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English : Café lecture bilingue Occitan / Français
L’événement Café lecture bilingue Occitan / Français Nexon a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin
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