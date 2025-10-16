Café lecture Bibliothèque Boismé
jeudi 16 octobre 2025.
Café lecture
Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Moment d’échange convivial pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 00 21 bibliotheque.boisme@agglo2b.fr
