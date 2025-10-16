Café lecture Bibliothèque Boismé

Café lecture Bibliothèque Boismé jeudi 16 octobre 2025.

Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé Deux-Sèvres

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.

Ados et adultes, réservation conseillée. .

Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 00 21 bibliotheque.boisme@agglo2b.fr

