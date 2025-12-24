Café lecture, Bibliothèque Boismé
Café lecture, Bibliothèque Boismé jeudi 5 février 2026.
Café lecture
Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé Deux-Sèvres
Moment d’échange convivial pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 00 21 bibliotheque.boisme@agglo2b.fr
English : Café lecture
