Café lecture Médiathèque Bressuire

Café lecture

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-04-25 2026-06-06

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.

Ados et adultes, réservation conseillée. .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café lecture

L’événement Café lecture Bressuire a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Bocage Bressuirais