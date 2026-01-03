Café lecture Médiathèque Bressuire
Café lecture Médiathèque Bressuire samedi 28 février 2026.
Café lecture
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-04-25 2026-06-06
Moment d’échange convivial pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café lecture
L’événement Café lecture Bressuire a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Bocage Bressuirais