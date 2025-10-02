Café lecture Bibliothèque Cerizay
Café lecture
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-10-02
fin : 2025-11-06
2025-10-02 2025-11-06 2025-12-11
Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
