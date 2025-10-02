Café lecture Bibliothèque Cerizay

Café lecture Bibliothèque Cerizay jeudi 2 octobre 2025.

Café lecture

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-10-02

fin : 2025-11-06

2025-10-02 2025-11-06 2025-12-11

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lecture.

Ados et adultes, réservation conseillée. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

