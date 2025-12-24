Café lecture, Bibliothèque Cerizay
Café lecture, Bibliothèque Cerizay jeudi 5 février 2026.
Café lecture
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Début : 2026-02-05
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-02-05 2026-03-26 2026-06-25
Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
