Café lecture, Bibliothèque Cerizay

Café lecture

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-02-05 2026-03-26 2026-06-25

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lecture.

Ados et adultes, réservation conseillée. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café lecture

L’événement Café lecture Cerizay a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Bocage Bressuirais