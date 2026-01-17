Café lecture cerle polar Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère

Café lecture cerle polar Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère jeudi 16 avril 2026.

Café lecture cerle polar

Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:30:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Cercle Polar… club lecture de romans policiers pour les adultes.
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Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70  mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

Cercle Polar… crime fiction reading club for adults.

L’événement Café lecture cerle polar Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-24 par Valence Romans Tourisme

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