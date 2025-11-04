Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mardi 4 novembre 2025.
Café lecture
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 17:00:00
fin : 2025-11-04 18:00:00
Date(s) :
2025-11-04
RDV entre lecteurices pour échanger sur vos dernières lectures et partager vos coup de cœur !
Entrée libre, sans inscription. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café lecture Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-10-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS