Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Café lecture

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

2026-03-03

RDV entre lecteurices pour échanger sur vos dernières lectures et partager vos coup de cœur !
Entrée libre, sans inscription.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

