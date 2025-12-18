Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Café lecture

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-03-03 17:00:00

fin : 2026-03-03 18:00:00

2026-03-03

RDV entre lecteurices pour échanger sur vos dernières lectures et partager vos coup de cœur !

Entrée libre, sans inscription. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

