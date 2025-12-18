Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mardi 3 mars 2026.
Café lecture
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2026-03-03 17:00:00
fin : 2026-03-03 18:00:00
Date(s) :
2026-03-03
RDV entre lecteurices pour échanger sur vos dernières lectures et partager vos coup de cœur !
Entrée libre, sans inscription. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
