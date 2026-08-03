Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Café lecture

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 16:30:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15

RDV entre lecteurs pour échanger et partager vos lectures !

Entrée libre, gratuite & sans inscription. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English :

L’événement Café lecture Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS