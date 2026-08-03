UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clohars-Carnoët

Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Médiathèque Robert Badinter
Adresse
25 Rue de Lannevain
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Café lecture

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:30:00
fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :
2026-09-15

RDV entre lecteurs pour échanger et partager vos lectures !
Entrée libre, gratuite & sans inscription.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café lecture Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)