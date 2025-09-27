Café lecture coups de coeur Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Café lecture coups de coeur Rue des Carmes Pont-l'Abbé samedi 27 septembre 2025.
Café lecture coups de coeur
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27
Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? Rejoignez-nous pour un temps d’échange et de dégustation.
La séance de ce samedi 27 septembre portera sur nos coups de cœur de l’été.
Gratuit / Sur inscription
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
