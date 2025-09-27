Café lecture coups de coeur Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Café lecture coups de coeur samedi 27 septembre 2025.

Café lecture coups de coeur

Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé Finistère

27 septembre 2025 14:00:00

2025-09-27

Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? Rejoignez-nous pour un temps d’échange et de dégustation.

La séance de ce samedi 27 septembre portera sur nos coups de cœur de l’été.

Gratuit / Sur inscription

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

