Café Lecture Coups de coeur ! Médiathèque de Quimperlé Quimperlé

Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 12:30:00
2026-01-24
Laurinda vous propose un Café Lecture spécial coups de cœur !
Amenez vos coups de cœur du moment, ou plus anciens, et partagez-les. Les coups de gueule sont également appréciés ! .
Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40
