Café-lecture Bibliothèque Coutances
Café-lecture Bibliothèque Coutances samedi 14 février 2026.
Café-lecture
Bibliothèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Café-lecture, rendez-vous à 10h30. .
Bibliothèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café-lecture
L’événement Café-lecture Coutances a été mis à jour le 2026-02-02 par Coutances Tourisme