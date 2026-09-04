Café-lecture Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Coutances

Café-lecture

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Café-lecture – partage de coups de cœur littéraires autour d’une boisson chaude, tout public.

Rendez-vous à 10h30 à la médiathèque de Coutances.

Inscription obligatoire. .

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café-lecture

L’événement Café-lecture Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme