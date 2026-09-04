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Café-lecture Médiathèque Coutances

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque · Coutances

Café-lecture Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Café-lecture

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Café-lecture – partage de coups de cœur littéraires autour d’une boisson chaude, tout public.
Rendez-vous à 10h30 à la médiathèque de Coutances.
Inscription obligatoire.   .

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Café-lecture

L’événement Café-lecture Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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