AGENDA · Coutances
Café-lecture Médiathèque Coutances
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Café-lecture
Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Café-lecture – partage de coups de cœur littéraires autour d’une boisson chaude, tout public.
Rendez-vous à 10h30 à la médiathèque de Coutances.
Inscription obligatoire. .
Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Café-lecture
L’événement Café-lecture Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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