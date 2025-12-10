Café lecture dédicace

9 place du Général de Gaulle Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Pascaline GUIOT, auteure de Grizouille , vous propose de découvrir son roman lors de ce café lecture dédicace. De délicieuses pâtisseries seront également de la partie pour un moment tout en douceur.

Grizouille est une jeune chatte qui observe le monde avec une attention aigue, presque grave, parfois malicieusement drôle. Elle vit dans une maison perchée sur une colline, à Lalaye-Charbes, dans le Val de Villé en Alsace, entourée de ceux qui lui font famille un vieux chien fatigué, un frère au regard qui s’éteint peu à peu et une humaine qui tente de tenir debout quand tout vacille.

Lorsque l’équilibre fragile de leur foyer se fissure, Grizouille comprend que certaines présences ne disparaissent pas vraiment. Elles se déplacent. Elles changent de forme. Et parfois, elles laissent des signes.

Entre récit animalier et roman initiatique, Grizouille explore le lien profond qui unit les êtres au-delà des espèces, la traversée du deuil, et ce que l’on choisit de garder vivant quand tout semble se dérober.

Un roman sensible et poétique, porté par une voix singulière, qui s’adresse à celles et ceux qui savent que l’amour ne s’arrête jamais exactement là où on l’attend. .

9 place du Général de Gaulle Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 17 56 steph.pfister@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café lecture dédicace Villé a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé