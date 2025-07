Café Lecture Estaing

Café Lecture Estaing jeudi 24 juillet 2025.

Que vous soyez inscrits ou pas à la Médiathèque, vous êtes amateurs de littérature, alors venez passer un moment convivial.

Que vous ayez envie de partager un roman que vous avez aimé, ou simplement écouter les autres participants, vous êtes les bienvenus à cette animation. .

Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 82 96 14 17

English :

Whether or not you’re registered with the Médiathèque, you’re all fans of literature, so come and enjoy a convivial moment.

German :

Egal, ob Sie in der Mediathek eingeschrieben sind oder nicht, Sie sind Literaturliebhaber, also kommen Sie und verbringen Sie einen geselligen Moment.

Italiano :

Che siate o meno iscritti alla Médiathèque, siete tutti amanti della letteratura, quindi venite a godervi un momento di convivialità.

Espanol :

Estén o no inscritos en la Médiathèque, todos son amantes de la literatura, así que vengan a disfrutar de un momento de convivencia.

