Café lecture et galette des rois Saint-Amans-des-Cots
5 bis rue Saint-Jean Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Début : Mardi 2026-01-20
Mardi 20 janvier, à partir de 17h30, la médiathèque de la Viadène vous donne rendez-vous pour un café-lecture autour d'une galette des rois Venez échanger autour de vos lectures du moment ou vos livres préférés ! Public adulte.
5 bis rue Saint-Jean Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 9 67 35 87 99
English :
Tuesday January 20, from 5.30pm, the Viadène multimedia library invites you to a café-lecture over a galette des rois: come and talk about your current reading or your favorite books! For adults.
