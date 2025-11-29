Café lecture et Tea time reines du crime Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Café lecture et Tea time reines du crime

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? Rejoignez nous pour un temps d’échange et de dégustation.

La séance de ce samedi 29 novembre portera sur les Reines du crime .

Découvrez dès à présent la sélection

Angleterre Agatha Christie Le Noël d’Hercule Poirot

Écosse Val Mc Dermid Terrain accidenté

Irlande Tana French La colline aux disparus

France Fred Vargas Dans les bois éternels

Allemagne Nele Neuhaus Flétrissure

Italie Cristina Cassar Scallia Sable Noir

Espagne Dolores Redondo Le gardien invisible

Suède Camilla Läckberg La princesse des glaces

Islande Yrsa Sigurdardottir Le trou

Islande Lilja Sigurdardottir Froid comme l’enfer

États-Unis Lisa Gardner L’été d’avant

Canada Louise Penny La nature de la bête

Australie Jane Harper Lost man

A l’issue de la séance de café lecture sur les Reines du crime , la Brûlerie de Lambour vous propose un Tea Time à 16h une dégustation de thés anglais en s’inspirant de l’univers d’Agatha Christie.

Darjeeling et Earl Grey, avec une pointe de lait, ils seront accompagnés des petites douceurs sucrées et salées confectionnées par les Pâtisseries Vagabondes.

Dans le cadre de la programmation Enquêtes en médiathèque

Gratuit Sur inscription .

