Café lecture et Tea time reines du crime Rue des Carmes Pont-l’Abbé samedi 29 novembre 2025.
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? Rejoignez nous pour un temps d’échange et de dégustation.
La séance de ce samedi 29 novembre portera sur les Reines du crime .
Découvrez dès à présent la sélection
Angleterre Agatha Christie Le Noël d’Hercule Poirot
Écosse Val Mc Dermid Terrain accidenté
Irlande Tana French La colline aux disparus
France Fred Vargas Dans les bois éternels
Allemagne Nele Neuhaus Flétrissure
Italie Cristina Cassar Scallia Sable Noir
Espagne Dolores Redondo Le gardien invisible
Suède Camilla Läckberg La princesse des glaces
Islande Yrsa Sigurdardottir Le trou
Islande Lilja Sigurdardottir Froid comme l’enfer
États-Unis Lisa Gardner L’été d’avant
Canada Louise Penny La nature de la bête
Australie Jane Harper Lost man
A l’issue de la séance de café lecture sur les Reines du crime , la Brûlerie de Lambour vous propose un Tea Time à 16h une dégustation de thés anglais en s’inspirant de l’univers d’Agatha Christie.
Darjeeling et Earl Grey, avec une pointe de lait, ils seront accompagnés des petites douceurs sucrées et salées confectionnées par les Pâtisseries Vagabondes.
Dans le cadre de la programmation Enquêtes en médiathèque
Gratuit Sur inscription .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
